В Чжухае стартовал международный аэрокосмический салон

Техника на острие прогресса и искусство высшего пилотажа. В китайском Чжухае стартовало знаковое событие в мире авиации - международный аэрокосмический салон.

Одной из главных новинок и настоящей звездой шоу по праву стал российский истребитель пятого поколения Су-57. Впервые он предстал перед зрителями в экспортной модификации.

Под управлением заслуженного летчика - испытателя Героя России Сергея Богдана боевая машины исполнила сложнейшие фигуры - кобру, колокол, плоский штопор на малой высоте. Кадры выступления быстро вошли в топ просмотров в сети.

Помимо уникальной маневренности, Су-57 практически невидим для радаров, а также оснащен передовыми средствами поражения. Отмечается, что отечественная разработка вызвала неподдельный интерес со стороны потенциальных зарубежных заказчиков и уже поступают запросы на покупку.