Пресечена попытка теракта возле Балаклавской ТЭС

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе местного жителя, который намеревался совершить поджог на железной дороге вблизи Балаклавской теплоэлектростанции (ТЭС).

29-летний мужчина действовал по заданию украинской разведки, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным ведомства, севастополец сам вышел на СБУ с целью установить "конфиденциальное сотрудничество".

Украинские спецслужбы поручили ему поджечь оборудование на железной дороге, чтобы нарушить работу транспорта. За эту работу СБУ обещала ему тысячу долларов. Завершить преступный умысел мужчине не удалось – сотрудники ФСБ поймали его на месте совершения преступления.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством" и "Покушение на террористический акт".