Селиванов из "Реальных пацанов" нашел изощренный способ сэкономить на алиментах

К судебным тяжбам Вована из "Реальных пацанов" с бывшей женой подключилась нынешняя избранница Владимира Селиванова. Александра Калмыкова подала в суд на актера с требованием выплачивать алименты на их полугодовалого сына Кирилла.

Как выяснил "СтарХит", заявление поступило 8 ноября в Щербинский районный суд Москвы. Однако, полагает издание, дело не в разладе между супругами, а всего лишь в желании таким образом снизить размер алиментов, которые Селиванов выплачивает на дочь от Виктории Маркиной. Если план актера и его новой пассии удастся, то Селиванов будет перечислять не 1/4 от всех доходов на старшую дочь, а по 1/6 на каждого из детей.

В конце октября стало известно, что Владимир Селиванов решил через суд забрать дочь у бывшей жены. С Викторией Маркиной актер развелся еще в прошлом году после пяти лет брака. Расставалась пара тихо и без скандалов, но затем, как утверждает звезда сериала "Реальные пацаны", со стороны бывшей начались "некрасивые, опасные для психики ребенка манипуляции".