Японии понравилось заявление Путина о готовности выстраивать отношения

Япония считает "несколько позитивными" высказывания президента России Владимира Путина о готовности к выстраиванию двусторонних отношений. Такое заявление сделал во вторник, 12 ноября, японский министр иностранных дел Такэси Ивая.

Как отметил дипломат, комментируя заявления российского лидера на пленарной сессии клуба "Валдай", "если посмотреть только на них, то, возможно, чувствуется, что это несколько позитивные заявления".

По словам министра, "неверно утверждать", что "отношения Японии и России складываются плохо" из-за действий Токио — истинной причиной якобы стали действия Москвы в отношении Киева.

При этом Такэси Ивая заявил, что правительство Японии сохраняет курс на "решение проблемы принадлежности островов", подразумевая Курилы, сообщает ТАСС.

Ранее новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба подчеркивал, что Токио сохраняет курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией, но отказываться от нынешнего антироссийского курса не собирается. Он подчеркнул, что взаимоотношения двух государства находятся в тяжелом состоянии.

На этом фоне японские брокеры подтвердили информацию об открытии экспорта в Россию "мягких" гибридов. Однако эксперты поясняют, что речь идет не о смягчении антироссийских санкций, а об их уточнении — запрета на такой экспорт изначально и не было.