Нельзя допустить применение в отношении Украины модели "финляндизации". Такое заявление сделала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Как заявила дипломат агентству Reuters, комментируя возможность нейтрального статуса Украины по аналогии с событиями в Финляндии, придерживавшейся суверенитета после Второй мировой войны с интересах более крупного соседнего государства, "это определенно не то, что я бы навязывала Украине".

Валтонен также подчеркнула свое желание "избежать ситуации, когда любая европейская страна или США, если на то пошло, начнут вести переговоры в обход Украины".

Тем временем источники рассказали, что руководство киевского режима устроило закрытые переговоры по территориальному вопросу — на Украине заговорили о возможной уступке России части территории, которую там продолжают считать своей, в обмен на гарантии безопасности, включая возможное присоединение к НАТО.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко напомнил, что Россия не требует ничего сверхординарного в контексте целей спецоперации: "Демилитаризация, закрепление статуса Украины как нейтральной внеблоковой страны — и никаких проблем не будет".