Российские войска взяли в клещи группировку ВСУ возле Курахова

ВС России взяли в клещи группировку Вооруженных сил Украины в населенных пунктах Елизаветовка и Ильинка. Населенные пункты расположены к югу от Курахова.

Курахово – стратегически важный город в западной части ДНР, в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). С конца октября российские войска освободили несколько соседних населенных пунктов - Горняк, Кураховку и Волченку. Сейчас городские бом идут уже в самом Курахово.

Как сообщили в российских силовых структурах агентству ТАСС, украинские группировки сейчас отрезаны от основных сил и подвоза провизии. Боевики ВСУ пытаются выходить из населенных пунктов малыми группами. Однако все дороги находятся под огневым контролем российских подразделений.