У европейских лидеров после победы на выборах президента США Дональда Трампа началось осеннее обострение в попытках "загнать конфликт с Россией в необратимую фазу". Такое заявление сделал во вторник, 12 ноября, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Как напомнил Медведев в своем Telegram-канале, кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил об ультиматуме России в формате "или, мол, завершайте СВО, или на следующий день выдам хохлам немецкие ракеты Taurus".

Российский политик отметил, что это не более чем предвыборные ходы, а в реальности Taurus не могут изменить ход боевых действий, они способны лишь продлить агонию бандеровского режима. При этом "риск перехода конфликта в самую опасную стадию удары крылатыми ракетами увеличивают многократно".

Медведев напомнил об опасности попыток европейских политиков "затащить войну на свою территорию", отметив, что "прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что "европейские руководители продолжают свою линию, продолжают добиваться стратегического поражения нашей страны". Однако на ходе СВО это не скажется никоим образом.

При этом действующий канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что пришло время, когда в дополнение к полной поддержке киевского режима Запад должен сделать все возможное, чтобы гарантировать, что боевые действия "не будут продолжаться вечно".