"План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского составлялся с учетом прихода к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа. Об этом во вторник, 12 ноября, рассказали информированные источники.

Как пишет Financial Times, советы по формированию пресловутого плана давали высокопоставленные представители Республиканской партии США, от которой и баллотировался в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп.

В первом предложении "плана победы" Зеленского, как отмечает издание, идет речь о замене части американских войск в Европе украинскими формированиями после окончания конфликта. Далее допускается обмен природными ресурсами с западными партнерами.

FT подчеркивает, что Дональд Трамп заинтересовался этими двумя пунктами. Однако официально представители американского политика или украинских властей это пока не прокомментировали.

Ранее американский политолог Фрэнсис Фукуяма заявил, что Трамп имеет действенный рычаг влияния на киевский режим в вопросе прекращения боевых действий. Он может заставить Украину пойти на условия России, придерживая поставки вооружений, как это делали республиканцы в Палате представителей в течение полугода.

Между тем глава киевского режима Владимир Зеленский уже успел созвониться с Трампом, поздравил его с "исторической убедительной победой", а также "похвалил его семью и команду за их великолепную работу".