На детской площадке в Новой Москве нашли тело женщины

На детской площадке в Новой Москве обнаружили тело погибшей женщины с травмами головы.

О страшной находке сообщили в полицию жители ЖК "Николин Парк". На месте работают следователи и криминалисты, сообщили в столичном главке СКР. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным telegram-канала SHOT, погибшая – 47-летняя незамужняя женщина, она работала в банке, владела бизнесом. Рядом с телом стояли бутылка виски и ее ботинки.

Правоохранительные органы не исключают, что женщину могли убить. Местные жители слышали звуки выстрелов ночью.