Россиянам объяснили, чем опасна покупка квартиры в "черную пятницу"

Россиян предупредили о рисках покупки квартиры в "черную пятницу".

Велика вероятность приобрести квартиру с дефектом, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, в период распродаж покупатели сильно спешат совершить сделку, этим могут воспользоваться недобросовестные застройщики и риелторы.

"Объекты, предлагаемые по акционным ценам, зачастую могут страдать от низкого качества строительства", - заметил парламентарий.

Чтобы избежать проблем, следует внимательно изучить договор сделки и не вестись на скидки "черной пятницы", которые могут оказаться иллюзией. Продавец перед распродажей может специально завысить стоимость, рассказал Чаплин.

Ранее в правительстве заявили, что молодые участники специальной военной операции, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, получат первоочередное право на выплату на приобретение жилья.