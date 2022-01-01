Бывший министр финансов Германии Кристиан Линднер, которого отправили в отставку, хотел использовать для помощи Украине деньги, предназначенные для выплаты немцам пенсий. Такое заявление сделал во вторник, 12 ноября, канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Как заявил Шольц в интервью телеканалу ARD, "не так много стран, которые могут позволить себе направить более 12 миллиардов евро в поддержку другой страны, которая находится в состоянии войны", за счет собственных бюджетных средств.

Берлин в попытках помочь киевскому режиму дошел до точки, когда "речь зашла о финансировании за счет сокращения пенсий, за счет изъятия денег у местных сообществ, за счет средств, которых не хватает для модернизации нашей страны", отметил канцлер ФРГ. При этом он подчеркнул, что граждане и гражданки ФРГ, германские пенсионерки и пенсионеры это оплачивать не должны.

Ранее Шольц уволил Линднера с поста министра финансов ФРГ, объяснив это утратой доверия и бесконечными разногласиями, в том числе — идеологическими. Известно, что еще в 2022 году Линднер пытался блокировать выделение финансовой помощи Украине.

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Камкин назвал ситуацию в правящих кругах ФРГ вопиющей. Он напомнил, что "Линднер очень долго пытался образумить Шольца", а на обострение конфликта "пошел, понимая при этом, что Шольц его уволит, чтобы спасти свою партию перед внеочередными выборами".