Россия обладает огромным потенциалом и ресурсами, позволяющими развивать свои военные возможности. Такое признание сделал начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула.

По словам польского военного, демографический и ресурсно-сырьевой потенциал, а также прекрасно работающая оборонная промышленность обеспечивают России возможность "не только вести войну, но и параллельно развивать свой оборонный потенциал".

Кукула заявил, что в случае прекращения боевых действий на Украине Россия облегчит себе расширение своей армии, а это представляет для Польши "реальную угрозу" и ставит вопрос, "разразится ли война и когда она вспыхнет", сообщает РИА Новости.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркивал, что наша страна сама обеспечивает себя всеми необходимыми вооружениями в количествах, превосходящих текущие потребности российской армии. Политик заверил, что российский военно-промышленный комплекс будет выпускать столько вооружений, сколько потребуется для эффективной защиты страны.

Глава государства и Верховный главнокомандующий российской армии Владимир Путин регулярно обсуждает с компетентными структурами и экспертами "дополнительные меры обеспечения ритмичной работы предприятий оборонно-промышленного комплекса".