Детсад в Ростове-на-Дону закрыли из-за вспышки энтеровируса

Работа детского сада №37 в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону приостановлена. Среди воспитанников выявлены случаи энтеровирусной инфекции, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Как написал Логвиненко в Telegram, воспитанники дошкольного учреждения, у которых выявлены признаки вируса, а также дети, которые были с ними в контакте, находятся под наблюдением педиатров. Специалисты провели обработку всех помещений и оборудования детсада. Учреждение будет закрыто до 15 ноября.

Глава администрации попросил родителей при первых признаках недомогания у детей обращаться к врачам. Также их просят воздержаться от посещения образовательных учреждений и мест массового скопления людей.