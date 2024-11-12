Россияне столкнулись с дефицитом физраствора

Аптеки в Екатеринбурге столкнулись с дефицитом физраствора (хлорид натрия) из-за отсутствия поставщиков.

Это очень востребованный в медицине препарат, его используют для капельниц, ингаляций, промываний и наружной обработки. Препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛП).

"Обычно всегда он был в наличии, сейчас почему-то не стало. Всех объемов мало, где он числится в аптеках. Аптеки ссылаются на отсутствие поставщиков", - сообщила РИА Новости директор городской аптечной справочной службы Елена Московкина.

Ранее в роддомах и женских консультациях пропал антирезусный иммуноглобулин. Он используется для сохранения беременности у женщин с отрицательным резус-фактором крови и включен перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.