Стала известна сумма трат Илона Маска на избирательную кампанию Трампа

Американский миллиардер Илон Маск вложил рекордную сумму в деятельность Комитета политических действий, который занимался предвыборной кампанией избранного президента США Дональда Трампа. Этот комитет ориентировался на избирателей с низкой степенью готовности голосовать, а также на голосующих впервые.

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник, "не уполномоченный раскрывать эту цифру публично", миллиардер и генеральный директор Tesla и SpaceX предоставил комитету America PAC более 200 миллионов долларов. Отмечается, что тем самым Маск побил рекорд.

Агентство подчеркивает, что такая финансовая поддержка дала Трампу большую свободу действий. Кандидат смог потратить внушительные суммы на привлечение различных демографических групп, способных повлиять на выборы в колеблющихся штатах.