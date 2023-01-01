ЦБ опроверг обещание начать снижать ключевую ставку в марте

Банк России не обещал в ходе встречи своих представителей с членами думской фракции КПРФ, что начнет снижать ключевую ставку. Так регулятор прокомментировал сообщения о том, что глава ЦБ Эльвира Набиулина якобы сказала на встрече с коммунистами, что ключевая ставка с марта "будет снижаться и постепенно достигнет уровня 2023 года".

В Центробанке подчеркнули, что Набиуллина не указывала конкретных сроков изменения ключевой ставки, поскольку ее траектория "будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий", сообщает РБК.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, каковы первые результаты жесткой денежно-кредитной политики, сопровождающейся беспрецедентным повышением ключевой ставки. Он указал на замедление инфляции и заявил, что политика ЦБ демонстрирует эффективность.

При этом эксперты напоминают, что в период действия столь высокой ключевой ставки брать и обслуживать кредиты крайне дорого, зато накопительные инструменты становятся весьма выгодными.