Китай объяснил, почему не вмешивается в сотрудничество России и КНДР

Власти Китая не вмешиваются в военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна, поскольку это их собственное дело. С таким заявлением выступил во вторник, 12 ноября, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

У китайского чиновника спросили, как Пекин оценивает российско-корейский договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, в соответствии с которым Москва и Пхеньян обещают друг другу взаимную военную поддержку.

Как подчеркнул Линь Цзянь, "мы неоднократно заявляли о своей позиции: развитие двусторонних отношений между КНДР и Россией — их собственное дело", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 11 ноября лидер КНДР Ким Чен Ын подписал указ о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Двумя днями ранее то же самое сделал президент России Владимир Путин.

В отличие от Китая, признающего право суверенных государств развивать сотрудничество, Соединенные Штаты пытаются вмешаться в него. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что все заявления из Вашингтона, рисующего партнерство Москвы и Пхеньяна в черных красках, голословны и не сопровождаются доказательствами.