ВС России нанесли удар по системам ПВО под Киевом

Украинские системы противовоздушной обороны в Киевской области методично разрушаются ударами ВС России. Очередной удар по объектам противника был нанесен в ночь на 12 ноября, сообщает "Военное обозрение" со ссылкой на украинские источники.

Несколько ночей подряд атаки направлены на Киев и Киевскую область. Сообщается о взрывах на военных объектах в Вышгороде и Броварах, куда российские ракеты прилетают систематически. Украинские источники заявляют, что ВС России методично разрушают систему ПВО столичного региона. Кроме того, постоянные удары перегружают звенья, которыми ВСУ пытаются заменить ранее пораженные РЛС и ЗРК.

Целями атак стали также военные объекты в районе Обухова Киевской области. Удары нанесены по местам дислокации личного состава ВСУ в Сумской области. Взрывы прогремели в Шостке, а также в Конотопе, где находится аэродром подскока украинской боевой авиации.