Госдума рассматривает законы о защите детей, семьи и традиционных ценностей

Сегодня Госдума рассматривает целый ряд важных законопроектов, направленных на защиту детей, семьи и традиционных ценностей.

Во втором чтении депутаты обсуждают документы о запрете публичной пропаганды отказа от деторождения - так называемой идеологии “чайлдфри” - и введении административного наказания за распространение такой информации. Максимальный штраф может составить до 5 миллионов рублей.

Инициативы внесла на рассмотрение группа сенаторов и депутатов во главе с председателями обеих палат парламента. Ещё один законопроект, который также проходит второе чтение, устанавливает запрет на усыновление детей из России гражданами стран, в которых разрешена смена пола.