В Москве капитально отремонтировали дома, где жили знаменитые врачи

Здание с занимательной историей в Денежном переулке входит в программу экскурсий по столице. Привлекает внимание своим главным украшением — трехгранными эркерами высотой в три этажа. Это Доходный дом Куликовых в районе Хамовники. Известно, что здесь жил российский хирург Эммануил Луцевич. Здание построили ещё до революции, и теперь после капитального ремонта оно точно такое же, как в 1914 году.

"Здание после окраски стало более светлым, оно приобрело более новый вид. Особое внимание уделено архитектурным элементам- рустам, эркерам", - отметил Сергей Антонос, инженер управления строительного контроля по ЦАО Фонда капитального ремонта г. Москвы.

Обновился и ещё один "врачебный" дом - и вместо блекло-серого здание стало жёлтым. Его архитектор Борис Великовский решил, что узкий переулок не должен быть мрачным! Для начала 20 века это был фурор!

"Мы из архива получили те самые чертежи Великовского, где он собственноручно обозначил цветовое решение по данному фасаду данному дому. Дом, который изначально предполагался быть исполненным в серых тонах, согласно неоклассике, он в итоге приобрёл именно такой жёлтый цвет, солнечный тёплый. с белым рельефом лепного декора. Это была революция", - рассказал Даниил Лосин, начальник управления по работе с объектами культурного наследия Фонда Капитально ремонта.

Здесь жил латвийский ученый-медик и стоматолог Павел Дауге, известный как последний зубной врач Ленина. "Он открыл личный кабинет в своей квартире, а поскольку он дружил с Лениным, то здесь была оформлена специальная квартира, куда как раз и приезжал Владимир Ильич", - рассказал Даниил Лосин, начальник управления по работе с объектами культурного наследия Фонда Капитально ремонта.

Во время капремонта был восстановлен лепной декор на фасаде и в подъезде, вернулись исторические деревянные двери, идентичные тем, что были в 1913 году. Для сравнения строители оставили "окно в прошлое". И ещё одно - на полу, с "родной" плиткой в форме сот. Лестница тоже стала соответствовать авторской задумке - стала каменной, металлические ограждения были расчищены и докомпонованы.

Если в центре Москвы специалисты занимались жёлтым домом, то на юго-западе в активной работе находятся знаменитые Красные дома на улице Строителей. Они появились здесь в начале 50-х годов, с богатой лепниной в стиле сталинского ампира и экспериментальной плиткой невыцветающего багрово-рябинового цвета.

Качественные перемены замечают и в доме напротив - в типовой восьмиэтажке на Строителей, 11. Старожилы особенно рады новой системе отопления. Специалистам осталось закончить работы в подвале, и дом полностью будет сдан.