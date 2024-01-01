Появились подробности о подготовке новых санкций ЕС против России

Государства — члены Евросоюза приступили к подготовке 15-го пакета санкций против России. Об этом во вторник, 12 ноября, рассказали информированные европейские дипломаты.

По словам источника EUobserver, члены ЕС начали направлять в Еврокомиссию национальные "списки пожеланий" по поводу новых ограничений в отношении России. За этим должны последовать личные встречи и очное обсуждение, составление проекта пакета рестрикций и дискуссии вокруг него.

Собеседники издания выразили надежду на то, что обсуждения в Совете ЕС начнутся во время председательства Венгрии — оно завершится с концом 2024 года.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что коллективный Запад предпринял попытку отлучить нашу страну от мировой экономической и политической систем, введя санкции, но они не возымели эффекта. При этом Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны, мечтавшие своими рестрикциями Россию и Белоруссию "то ли на колени поставить, то ли прижать, наклонить", не сумели добиться этой цели.