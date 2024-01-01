"Агрессия поступает ребенку": Мать пошутившей о теракте в "Крокусе" девушки жалуется на негатив

Жительница Владимирской области, которая со смехом высказалась о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", получала агрессивные сообщения через интернет после того, как в Сети появилось видеосвидетельство ее шутки. Об этом во вторник, 12 ноября, рассказала мать 17-летней девушки.

Правоохранительные органы заинтересовались видеороликом в интернете, на котором две девушки 17 и 18 лет, смеясь, заявили, что приехали в "Крокус сити холл" и "сейчас будут устраивать теракт". Ведется доследственная проверка на предмет публичного оправдания терроризма. На этом фоне героини ролика записали видео с извинениями и выражением раскаяния.

Мать 17-летней девушки-блогера Анна Александровна рассказала РИА Новости, что "мы сейчас проходим Следственный комитет, по всем органам ездим" и "ждем, что нам скажет Следственный комитет".

У девушки забрали телефон, но до того она успела увидеть немало негатива в свой адрес, заявила Анна Александровна, пожаловавшись на то, что "агрессия поступает ребенку, сообщения приходили". Шутница, по словам ее матери, "плохо себя чувствует".

Тем временем в Александровском промышленно-правовом колледже, где учатся обе девушки, рассказали, что отчислили одну из них, поскольку она "не ходит она уже год, у нее задолженностей очень много".

Теракт в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" был совершен был совершен в марте 2024 года. Террористы подожгли помещения и устроили стрельбу из автоматов. Жертвами теракта стали 145 человек, ранения и травмы, а также отравление продуктами горения получили свыше 500 человек. Задержаны несколько человек — предполагаемые исполнители преступления и их пособники, они содержатся под арестом.

Несмотря на общественный запрос о самом суровом наказании, обвиняемых в теракте в "Крокус сити холле" невозможно казнить, даже если бы мораторий на смертную казнь в России отменили. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас объяснил, что такой приговор может вынести лишь суд присяжных, а дела о терактах, согласно российскому законодательству, не могут рассматриваться с участием присяжных заседателей.