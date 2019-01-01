Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку под аплодисменты

Губернатор Курской области Алексей Смирнов уволил главу Суджанского района Александра Богачева на встрече с местными жителями.

Приказ об увольнении будет подписан сегодня, сообщил Смирнов на встрече с эвакуированными из приграничья в концертном зале "Свиридовский" в Курске.

Собравшиеся в зале отреагировали на увольнение Богачева бурными аплодисментами. После этого чиновник покинул зал.

Ранее беженцы из Суджи, которые остались без жилья из-за наступления ВСУ, вышли на стихийный митинг. Они требовали решить вопросы с жилищными сертификатами и социальной поддержкой, но Богачев не находил время на разговор с 6 августа.

Александр Богачев занимал должность главы Суджанского района с 2019 года.