Поставки Су-35 и Су-57 в ВКС шокировали НАТО

Россия наращивает мощь своих военно-воздушных сил, и этот факт шокирует НАТО. В альянсе удивлены, что, несмотря на санкции и производственные ограничения, ВКС все еще получают истребители Су-35 и Су-57.

Как пишет обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сичиу, санкции не помешали и тому, чтобы российский Су-57 впервые появился за рубежом. Истребитель пятого поколения представлен на выставке Airshow China 2024 в китайском Чжухае.

В госкорпорации "Ростех" ранее выразили уверенность, что зарубежные коллеги по достоинству оценят экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57. Самолет продолжает модернизироваться, мощности по его выпуску расширяются. Как стало известно, иностранные партнеры уже направили запросы на покупку Су-57.