Стартовал финальный этап "Культурного марафона"

В России открылась регистрация на финал "Культурного марафона" — ежегодного просветительского проекта для школьников, посвящённого культуре и технологиям. До 8 декабря включительно все желающие смогут пройти тематический тест от Яндекса, который подведёт итог предыдущих этапов марафона. Для доступа к тесту нужно зарегистрироваться на сайте проекта.

Тест представлен в трёх вариантах — для младшего (7–10 лет), среднего (11–14 лет) и старшего (от 15 лет) возраста. В нём собраны вопросы по теме этого года — "Русские классики через призму технологий". Чтобы ответить на них, школьникам пригодятся находчивость, умение логически мыслить и проводить неочевидные параллели. Материалы теста подобраны так, чтобы каждый участник смог узнать что-то новое о русской классической культуре.

В этом году "Культурный марафон" — совместный проект Яндекса, Министерства культуры РФ и Министерства просвещения РФ — стартовал 6 июня, в день рождения Пушкина. Программа включала викторины, мастер-классы, творческие задания по литературе, музыке и изобразительному искусству. Сервисы Яндекса подготовили ряд тематических спецпроектов. Например, в Яндекс Музыке появился специальный плейлист с произведениями русских композиторов, Кинопоиск представил в разделе "Игры" викторины по произведениям русской литературы и искусства, а Яндекс Книги выпустили видеолекции современных авторов с советами для начинающих писателей.

В декабре организаторы подведут итоги "Культурного марафона". Среди участников случайным образом разыграют призы — Яндекс Станции Лайт с Алисой и подписки Яндекс Плюс. Также все прошедшие финальный тест смогут скачать грамоты в личном кабинете. Участие в марафоне бесплатное.