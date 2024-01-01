Телеведущий Юрий Николаев рассказал, как попал в больницу

Сообщения о госпитализации народного артиста России, телеведущего Юрия Николаева справедливы лишь отчасти. Об этом во вторник, 12 ноября, рассказал сам ведущий.

Николаев прокомментировал сообщения источников о том, что он якобы угодил в реанимацию после потери сознания. Звезда советского и российского телевидения подтвердил, что действительно лежит в больнице.

По словам Юрия Александровича, у него обнаружили воспаление легких, но состояние не требует реанимационных мероприятий и оценивается как среднетяжелое, а потому "будем надеяться на лучшее", сообщает РИА Новости.

Юрий Николаев, которому в декабре 2024 года исполнится 76 лет, летом появился на премьерном показе фильма "Водитель-олигарх". Многие с сожалением отметили, что ведущий выглядел исхудавшим и медленно передвигался. Сам он рассказал, что из-за болезни отклонил предложение о съемках в кино.

До того Юрий Николаев сообщал, что по-прежнему "в штате Первого канала, поэтому благодарен им, что работаю как в лучшие свои годы". Там он зарабатывает "основные деньги", а также получает пенсию и надбавку за звание народного артиста.