Утверждения в Молдавии в том, что упавшие в Молдавии беспилотные летательные аппараты, принадлежат России, не имеют под собой оснований. Об этом заявил во вторник. 12 ноября, российский посол в Кишиневе Олег Озеров.

Кишинев объявил, что российского дипломата вызвали в молдавское Министерство иностранных дел, где ему вручили ноту протеста. Однако Озеров назвал эту встречу плановой.

Как отметил посол, Россия "никогда не прокладывала маршруты своих беспилотников через территорию соседних государств, нам это не нужно". Истинная принадлежность этих устройств так и не установлена.

Озеров также напомнил, что эксцессы подобного рода уже были — выяснялось, что упавшие в Молдавии дроны принадлежали Украине, сообщает ТАСС.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отмечал, что народ Молдавии ощутил последствия попытки поглощения Западом и сделал соответствующие выводы.

В Кремле, комментируя прошедшие в Молдавии выборы главы государства и победу действующего президента Майи Санду, заявили, что "прошедшую кампанию нельзя назвать чистой", она была полна "избирательных манипуляций".