Синоптики пообещали жителям столицы зиму теплее нормы

Аномальная температура воздуха в Москве, о которой синоптики заговорили в июне 2024 года, продержится минимум до марта 2025-го. Средние суточные показатели превышают норму на 2-3 градуса, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Как прогнозирует Позднякова в Telegram, зима в Москве будет теплой. Вторая половина ноября в Москве не обещает холодов, количество осадков будет соответствовать месячной норме - выпадет еще 15-17 миллиметров.

Больше всего осадков ожидается в январе. Как и в декабре, после новогодних праздников температура воздуха в столице будет выше нормы на 1-3 градуса. В феврале и марте - месяцах с наименьшим количеством осадков в году – на этот раз дефицита осадков не ожидается.