ВС России отразили семь контратак противника в курском приграничье

Группировка "Север" за сутки отразила семь контратак украинских войск на курском направлении.

Атаки шли в направлении населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка, сообщили в Минобороны России.

Противник потерял до 90 человек, танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Общие суточные потери ВСУ в курском приграничье составили более 300 военных и более 20 единиц боевой техники. Потери с 6 августа - более 31700 военнослужащих и более 2,8 единиц техники.