Закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри прошел второе чтение

Государственная дума во вторник, 12 ноября, приняла во втором чтении законопроект, вводящий наказание за публичную пропаганду идеологии чайлдфри — отказа от деторождения.

Этому предшествовало решение комитета Госдумы по госстроительству и законодательству согласовать корректировку в текст законопроекта о том, что распространение информации о монашестве, соблюдении обета безбрачия (целибат) и связанном с ними отказе от деторождения не будет караться как пропаганда чайлдфри, сообщает ТАСС.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что в российском обществе нет консенсуса по вопросу штрафов за пропаганду идей чайлдфри. 55% респондентов полагают, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри никак не повлияет на рождаемость в стране, 48% выступили против такой инициативы.

Между тем депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил подумать над возвращением советской практики взимания налога на бездетность. Глава Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец считает, что такой налог должен быть большим, в районе 30-40 тысяч рублей.