Володин попенял депутатам на разрушительную энергию

В законотворцах много энергии, но важно помнить, что "она может быть созидательной, а может быть разрушительной". Об этом во вторник, 12 ноября, рассказал председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

Как отметил политик, "некоторые инициативы, с которыми выступают депутаты, несут в себе и тревогу, и напряжение, а где-то и разрушение", хотя работа народных избранников должна быть созидательной и направленной на благо страны и россиян.

Володин отметил, что Россия переживает непростое время, а потому Госдума должна выступать консолидирующим фактором — необходимо сделать так, чтобы тревожащих народ инициатив звучало меньше, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы уже пытался призвать парламентариев к осмотрительности в высказываниях. Это произошло на фоне обсуждения запрета чайлдфри — некоторые россияне испугались, что это будет означать попытку государства распоряжаться женщинами в вопросе деторождения. Володин потребовал, чтобы законотворцы "думали головой".

Звучали громкие идеи и в отношении возврата советской практики взимания налога на бездетность. Например, подумать над этим предложил депутат Госдумы Андрей Гурулев.