ФСБ задержала планировавшего поджог самолета жителя Петербурга

Житель Санкт-Петербурга запланировал поджог авиационной техники на одном из местных оборонных предприятий. 20-летний молодой человек работал курьером в одном из магазинов города. В поисках легкого заработка он сам предложил свои услуги украинским спецслужбам.

Как сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах, кураторы дали злоумышленнику задание поджечь авиационную технику. Петербуржец намеревался привлечь к исполнению диверсии еще двух местных жителей.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по двум статьям: о диверсии и о склонении к совершению диверсии. Первая статья предусматривает до 20 лет лишения свободы, по второй - до 15 лет.