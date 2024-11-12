Хуснуллин приехал в Курскую область по поручению Путина

Вице-премьер России Марат Хуснуллин провел встречу с жителями Курской области.

Он приехал в регион по личному поручению президента России Владимира Путина, передает РИА Новости.

"Владимир Владимирович мне лично поручил встретиться с жителями, понять, в чем проблемы, и подготовить предложения", - сообщил он журналистам.

Хуснуллин присутствовал на встрече с жителями Суджанского района, во время которой уволили ее руководителя Александра Богачева. Местного чиновника проводили из зала под аплодисменты. С 6 августа он избегал встреч с населением и не решал насущные проблемы с жильем и социальной поддержкой.