МИД Южной Кореи допустил улучшение отношений с Россией

Нельзя исключать возможность улучшения отношений с Россией по окончании специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал во вторник, 12 ноября, высокопоставленный сотрудник Министерства иностранных дел Южной Кореи.

Политик выразил убежденность в том, что "после окончания войны в части отношений с Россией пространство для нашей дипломатии увеличится". Однако, подчеркнул он, многое будет зависеть от того, "в какой ситуации будет достигнуто окончание войны".

При этом говорить о конкретных сроках чиновник не стал, заявив, что Сеул планирует сначала наблюдать за тем, как будет развиваться "процесс послевоенного устройства", сообщает Newsis.

Ранее японский министр иностранных дел Такэси Ивая заявил, что считает Токио "несколько позитивными" высказывания президента России Владимира Путина о готовности к выстраиванию двусторонних отношений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что говорить о возможности потепления отношений с Соединенными Штатами в свете победы Дональда Трампа на выборах президента США было бы преждевременно, поскольку пока "не настало время конкретных шагов".