США при Трампе предсказали роль "заурядной великой державы"

Коррупция во внешней политике при новом сроке избранного президента Дональда Трампа сведет роль США к "заурядной великой державе". Такую участь предрек Штатам профессор международной политики университета Тафтса Дэниел Дрезнер.

Дрезнер утверждает в своей статье для Foreign Affairs, что эпоха американской "исключительности" завершается. И новый лидер США может отказаться от продвижения американских ценностей на мировой арене. Сочетание этого факта с ожидаемым всплеском коррупции во внешней политике сделает Соединенные Штаты заурядной великой державой, убежден профессор.

Дрезнер пояснил свои слова о росте коррупции в американской внешней политике: во время первого президентского срока Трампа многие политические деятели извлекали выгоду из своей должности. Автор считает, что коррупция в этой области может возрасти еще сильнее из-за появления в новой администрации таких бизнесменов, как Илон Маск.