"И один в поле воин": боец СВО три недели в одиночку отражал атаки ВСУ

Участник СВО из Дагестана Закарья Алиев три недели в одиночку отражал атаки украинской армии на одном из направлений запорожского фронта.

О подвиге российского военного рассказал глава республики Сергей Меликов. После штурма опорного пункта 28-летний Алиев остался один на позиции. Он три недели удерживал ее без воды, питаясь лишь одним луком.

Враг обстреливал пункт почти каждый день, но дагестанец не просто не сдался, он еще и умудрялся атаковать противника, сообщил Меликов.

Группу Алиева считали погибшей, однако спустя время российские военнослужащие заметили, что кто-то отбивает атаки противника, пытающегося вернуть опорный пункт. ВС России не смогли приблизиться к Алиеву, они с воздуха сбрасывали провизию и отгоняли вражеские дроны. Следуя за российскими беспилотниками, Алиев прошел через минное поле и вышел к своим.

"Шел по минному полю, везде, как мог. Когда добрался до БАРСов, они сказали: "Ни один человек через ту тропу, которой я прошел, не выжил", - поделился своей историей Алиев.

В настоящий момент Алиев под наблюдением врачей в госпитале. Его состояние оценивается как стабильное. Бойца навестил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

"Закарья. Простой парень из Кизляра. Победитель. Мужчина. С открытым лицом и лучистым взглядом. Воин с железной волей и верностью Родине", - написал в своем telegram-канале Рогозин.