Рудковская рассказала о беременности известной актрисы

Накануне, 11 ноября, в Сети распространилось сообщение, что известная американская актриса Меган Фокс ждет ребенка после выкидыша. Новостью поделилась сама звезда "Трансформеров", опубликовав красноречивые фотографии на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Многие отечественные знаменитости не прошли мимо этого известия. Так, например, не смолчала продюсер Яна Рудковская.

"Меган Фокс вновь беременна, уже четверым! Придерживается традиционных ценностей девчонка! 38-летняя актриса со своим 34-летним возлюбленным Колсоном Бэйкером ждут первого совместного ребенка. Пару лет назад у нее случился выкидыш на раннем сроке. Об этой трагичной новости она сообщила публике в своих стихах", - рассказала Рудковская.

Напомним, что от брака с актером Брайаном Остином Грином у Меган Фокс трое сыновей. Детали личной жизни актриса предпочитает не афишировать, однако о важных переменах все равно оповещает общественность.