Государственная дума России приняла во вторник, 12 ноября, в третьем чтении закон, запрещающий передавать на усыновление или опекунство детей из России гражданам зарубежных стран, в которых разрешена смена пола.

Как пояснил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, "самая большая проблема заключается в том, что мы с вами не знаем, как сложилась судьба наших детей, российских детей".

Володин заверил, что новые поправки помогут сделать так, "что все наши дети будут усыновляться и свое будущее планировать в своей стране, там, где их защитят, там, где придут на помощь, для этого сейчас есть все", сообщает "Интерфакс".

В июне детский омбудсмен Мария Львова-Белова предупреждала, что нынешняя международная обстановка и изменения в двусторонних отношениях с западными странами могут привести к полному прекращению усыновления детей из России иностранцами.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что Соединенные Штаты и Евросоюз теряют свое доминирование и в попытках удержать господство реализуют проект "Расчеловечивание". Его цель — сделать так, "чтобы люди перестали быть людьми", а для этого там навязывают отказ от деторождения и семьи (чайлдфри), пропаганду ЛГБТ* и смену пола.

* движение, признанное экстремистским и запрещенное в России