На нацпроекты потратят почти 19 трлн рублей за три года

Глава российского кабмина Михаил Мишустин провел во вторник, 12 ноября, стратегическую сессию о формировании единого плана по достижению национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Политик подчеркнул, что единый план надо сделать максимально подробным, с понятной логикой достижения каждой национальной цели, причем каждое мероприятие должно способствовать получению общего результата.

В ближайшие три года в проекте федерального бюджета на реализацию национальных проектов предусмотрено почти 19 триллионов рублей. В работе по выполнению нацпроектов Мишустин призвал "принять во внимание множество факторов, в том числе и продолжающееся давление недружественных стран, которые стремятся сдержать наше развитие", сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что важно закрепить мировое лидерство нашей страны в атомной сфере — с этой целью со следующего года запускается новый национальный проект под названием "Новые атомные и энергетические технологии".

Еще один новый нацпроект, "Инфраструктура для жизни", Владимир Путин обсуждал в конце октября с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Программа включает в себя лучшие наработки двух предыдущих проектов: "Жилье и городская среда" и "Безопасные и качественные дороги".