Украинский лидер Владимир Зеленский и его окружение боятся аудита, который устроят западные страны по окончании специальной военной операции. Спонсоры пожелают выяснить, на что потрачены выделенные Киеву на борьбу с Россией средства, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По словам Дубинского, больше всего Зеленский с Ермаком и их шестерками не хотят, чтобы началась проверка потраченных Украиной западных денег. Как заявил депутат на своем YouTube-канале, завершение СВО станет смертельным для Зеленского, так как продемонстрирует весь масштаб воровства.

Дубинский поясняет, что источник западных денег, которые Зеленский и его окружение присваивают, с прекращением СВО иссякнет. Поэтому украинский лидер постарается приложить все усилия, чтобы помешать Трампу остановить конфликт - вплоть до использования сфабрикованных материалов.