В окружении Успенской оказался опасный человек

Подруга Любови Успенской, известный нумеролог Клара Кузденбаева рассказала журналистам об опасном человеке, который находится в окружении королевы шансона. По словам женщины, это ее директор. Кузденбаева раскритиковала мужчину в пух и прах.

"У этого человека нет ни совести, ни чести. Он настоящий интриган и способен переступить через многое. Тогда эту информацию Люба не восприняла. А когда три года назад он стал ее директором, я напомнила ей, что это опасный человек", - сообщила Клара. По ее словам, директор рассорил Успенскую со всеми ее подругами, в том числе и с Кузденбаевой.

А еще нумеролог рассказала, что артистка думала сосватать дочку Татьяну Плаксину за этого человека. Сама наследница Успенской, к слову, крайне негативно настроена по отношению к директору матери. По мнению Кузденбаевой, Плаксина просто сразу распознала "его сущность - дьявола во плоти".

"Все окружение Любы знает, какой это опасный человек. Помимо меня, ей говорили об этом и другие люди. Надеюсь придет время, когда она это осознает. Очень жаль Таню!" - констатировала Клара.

Кузденбаева высказала мнение, что директор хочет жениться на 70-летней Любови Успенской и таким образом прибрать к рукам все ее состояние, а Татьяну Плаксину упечь в психушку.

"После свадьбы он он завладеет ее материальными благами. А будучи мужем Успенской, он может стать опекуном Тани. В том случае, если не станет Успенской, он упечет Таню в психиатрическую клинику. Все подруги Любы знают об этом", - рассказала KP.RU Клара Кузденбаева.