Путин начал серию встреч с лидерами парламентских фракций

О том, как идет подготовка бюджета, рассказал Владимиру Путину глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев. С этой беседы в Кремле президент начал серию встреч с лидерами парламентских фракций.

Владимир Васильев проанализировал новую практику депутатского контроля капремонта школ. За два года это коснулось больше 4000 объектов. Это когда депутат ежемесячно приезжает в школу и вместе с учителями и родителями проверяет, как идет ремонт. Это уже позволило сэкономить бюджетные деньги на закупках и избежать затягивания сроков.

Также Счетная палата и Казначейство теперь будут контролировать расходование бюджетных средств не по итогам года, а поквартально, когда можно успеть вмешаться, сообщил лидер фракции "Единая Россия". Таким образом, депутатам проще будет отчитываться перед избирателями, показывая реальные результаты.