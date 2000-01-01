У Дробязко и Ванагаса будет ребенок

О том, что у 52-летней Маргариты Дробязко и 54-летнего Повиласа Ванагаса будет ребенок, стало известно случайно. Дело в том, что сегодня, 12 ноября, Региональный административный суд Вильнюса начал рассматривать жалобу прославленной фигуристки на лишение ее литовского гражданства. В комментарии журналистам Маргарита между делом и сообщила о своем новом статусе.

"Мы очень долго ждали этого заседания и наконец дождались. Надо сказать, что сделали это за три недели до родов, поэтому мне сегодня сложно сформулировать свои мысли", - сообщила Дробязко.

Как напоминает "Спортс.ру", Маргарита и Повилас - бронзовые призеры ЧМ-2000 в танцах на льду, выступали за сборную Литвы.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что подписал указ об исключении Дробязко и Ванагаса из списка награжденных орденом Гедиминаса. Причиной стало участие фигуристов в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро", которое проходило в Сочи.