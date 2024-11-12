ФАС, Минсельхоз и Минпромторг России проверят цены на молоко

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить цены на молоко на фоне сообщений о повышении его стоимости производителями. Ее организуют с участием ФАС, Минсельхоза и Минпромторга России, передает РИА Новости.

По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования для пресечения необоснованного завышения цен и защиты прав граждан, подчеркивается в сообщении.

Ранее Федеральная антимонопольная служба предложила разрешить заключение соглашений о стабилизации цен на все товары. В ФАС пояснили, что в случае корректировки соответствующего постановления правительства соглашения о стабилизации цен можно будет заключать не только по социально значимым продуктам, но по любым продовольственным и непродовольственным товарам. При этом в службе подчеркнули, что участие бизнеса в этих соглашениях по-прежнему останется добровольным.