"От воздуха жирею": трагедия сильно изменившегося Николая Цискаридзе

Николай Цискаридзе после завершения профессиональной балетной карьеры с балетом не расстался. Он является ректором Академии русского балета имени А. Я. Вагановой. Его ученики выступят в Большом Кремлевском дворце со спектаклем "Щелкунчик". Сам Цискаридзе не скрывает, что уже не может смотреть эту постановку. Он любит разную музыку.

"Друзья иногда поражается, какую музыку я могу слушать: начать день с Бетховена, а закончить Аллегровой. Под каждое настроение есть определенный саундтрек", - отметил Цискаридзе.

Если раньше он был невероятно строен и подтянут, то сейчас прежняя форма осталась в прошлом. Николай Цискаридзе сильно изменился, но прямо говорит, что спортом принципиально не занимается.

"До 40 лет я не полнел, а сейчас от воздуха жирею. Это трагично... Я свою дань физической культуре за 30 лет отдал на наивысшем уровне. Все! Теперь я лишний раз даже ресницей не пошевелю", - отрезал легендарный артист балета в беседе с "КП".