Сестра сообщила о беременности Ирины Болгар

Андрей Малахов в студии своего шоу пообщался с младшей сестрой Ирины Болгар Мариной Ивушкиной. По словам женщины, сейчас они не общаются, но несколько лет назад все было иначе. Ирина и Марина поддерживали связь, и младшая сестра даже видела родственницу беременной.

"Мы приехали к ней в квартиру около Исаакиевского собора в 2012-м, она была в положении, но не сказала, кто отец. Я спросила: „Почему замуж не выходишь?“ „А мне не за кого выходить“, — ответила Ирина. Личную жизнь она скрывала, но по дому она ничего не делала, всем занимались няни и уборщицы", - рассказала о беременности Болгар сестра.

Недавно Ирина объявилась. Это связано с тем, что она пытается помешать Марине и мачехе продать квартиру на Васильевском острове, хотя ранее и отказалась от наследства. Дело в том, что после смерти матери на Ивушкину повесили кредиты общим размером пять миллионов рублей.

"У меня зарплата 30 тысяч рублей, а отдавать надо 300 тысяч каждый месяц — этим муж занимается, иначе бы меня посадили. Продадим эту квартиру и полегче будет", - рассуждает младшая сестра Болгар.