Собянин: Платформа "Электронный дом" помогла жителям решить 900 тыс. вопросов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала работы платформы "Электронный дом", она была запущена четыре года назад, жители столицы смогли решить с ее помощью 900 тысяч вопросов, связанных с жизнью в многоквартирных домах.
"Только за последний год на платформе прошло свыше 9 тыс. собраний", - уточнил глава города в посте в Telegram.
Большой популярностью, добавил мэр, пользуются также опросы собственников.
"Платформа интегрирована с 19 ключевыми городскими системами. Здесь можно безопасно оплачивать коммунальные услуги, передавать показания счетчиков, получать уведомления о плановых и аварийных отключениях и так далее. На другой уровень вышло и общение между жильцами. В чат "Электронного дома" не могут попасть посторонние люди. Так что прозрачность и безопасность – важные преимущества платформы", - написал Собянин.