Собянин: Платформа "Электронный дом" помогла жителям решить 900 тыс. вопросов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала работы платформы "Электронный дом", она была запущена четыре года назад, жители столицы смогли решить с ее помощью 900 тысяч вопросов, связанных с жизнью в многоквартирных домах.

"Только за последний год на платформе прошло свыше 9 тыс. собраний", - уточнил глава города в посте в Telegram.

Большой популярностью, добавил мэр, пользуются также опросы собственников.