Сергунина пригласила молодежь на интерактивные экскурсии по Москве

Молодые москвичи подготовили для своих сверстников семь форматов прогулок – от классических пеших до квестов и блог-туров. Они помогут по-новому взглянуть на исторические и культурные места в столице, познакомят с креативными и производственными площадками. Всего запланировано около 30 экскурсий, рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина. Самым активным участникам вручат памятные призы и сувениры.

Ранее Наталья Сергунина анонсировала зимний музыкальный фестиваль "Зарядье", который пройдет с 1 по 31 декабря. Выступят свыше 20 коллективов - оркестровых, хоровых и хореографических. Посетителей фестиваля ждет больше 30 концертов. Также горожане и туристы смогут увидеть оперные и балетные постановки. Прозвучат, в частности, Концерт №2 для фортепиано с оркестром и Симфония №1 "Зимние грезы" Чайковского. Для юных посетителей подготовили отдельную программу, в которую войдут концерты детских хоров и семейные спектакли.