Кристина Бабушкина: "Наша пара с Николаем Фоменко существует отдельно"

Кристина Бабушкина считается одной из самых востребованных и популярных актрис. Так, она снялась в новом фильме "Дайте шоу", а недавно закончилась работа в новогодней кинофраншизе "Елки-11" и в сериале "Непреклонный возраст. Беспринципные".

"Это такой спин-офф, в котором наша пара с Николаем Фоменко существует отдельно от остальных героев полюбившейся зрителям истории. Моя героиня Валентина решает начать новую жизнь и перебирается с мужем в Петербург", - рассказала актриса в беседе с lady.mail.ru.

Кроме того, актриса снимается в сказке режиссера Юрия Хмельницкого "Алиса в стране чудес" и играет в МХТ. Самое интересное, что несмотря на востребованность и успех, Кристина Бабушкина, по ее признанию, не чувствует своей популярности.

Напомним, что летом прошлого года Кристина Бабушкина стала героиней скандала. Тогда ряд источников сообщил, что актрису с мужем Андреем Гацунаевым задержали в Москве. По неподтвержденной информации, автомобиль Кристины Бабушкиной остановили сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов. В машине был найден пакет с белым порошком, его отправили на экспертизу, а актрису с супругом — на медицинское освидетельствование.