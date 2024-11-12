"Организм не выдержал": близкий человек рассказал о состоянии госпитализированного Николаева

Накануне, 11 ноября, стало известно о том, что Юрий Николаев попал в больницу после двух обмороков. Причем когда легендарный ведущий в первый раз потерял сознание, то госпитализироваться отказался, но когда ему стало плохо во второй раз, то послушно поехал в больницу.

В настоящее время Юрий Николаев находится в отделении интенсивной терапии. По словам племянницы, у ведущего отдельный бокс и замечательный уход. Рядом с ним неотступно находится его супруга Элеонора. Близкая родственница настроена оптимистично и уверена, что скоро шоумена выпишут домой. По ее словам, он чувствует себя хорошо.

"Просто простыл, поднялась температура, а поскольку он довольно у нас худенький, организм не выдержал нагрузки. 16 декабря собираемся отпраздновать его день рождения с семьей и друзьями", - сообщила племянница Николаева "МК".

Юрий Николаев, которому в декабре 2024 года исполнится 76 лет, летом появился на премьерном показе фильма "Водитель-олигарх". Многие с сожалением отметили, что ведущий выглядел исхудавшим и медленно передвигался. Сам он рассказал, что из-за болезни отклонил предложение о съемках в кино.

До того Юрий Николаев сообщал, что по-прежнему "в штате Первого канала, поэтому благодарен им, что работаю как в лучшие свои годы". Там он зарабатывает "основные деньги", а также получает пенсию и надбавку за звание народного артиста.